В Дагестане направят 300 млн рублей на льготные займы малому бизнесу в условиях пандемии

"Мы начали прием заявок по выдаче займов предпринимателям - из бюджета мы включили сейчас в фонд микрофинансирования (Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан - прим. ТАСС) 300 млн рублей", - сказал Васильев.

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана направят из регионального бюджета 300 млн рублей на предоставление льготных займов субъектам малого предпринимательства региона в качестве поддержки в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник в эфире регионального телеканала " РГВК Дагестан " глава республики Владимир Васильев.

Он уточнил, что предприниматели смогут получить беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам, а также займы по сниженной процентной ставке - на погашение ранее взятых кредитов, на строительство коммерческих зданий, а также нецелевые займы. "Процентные ставки по ним не будут превышать ключевые ставки Центробанка", - отметил глава региона.

Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной, сейчас регион вышел на плато.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю он находится на пятом месте в РФ. По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике зафиксировано 116 новых случаев заражения, с начала пандемии 1008 человек выздоровели, 23 человека умерли. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки.