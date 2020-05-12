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Более 120 женщин пройдут бесплатное профобучение в 2020 году в Карачаево-Черкесии

На выбор участницам программы предоставляют курсы обучения по профессиям воспитателя, бухгалтера, делопроизводителя, оператора ЭВМ, парикмахера

ЧЕРКЕССК, 12 мая./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики планируют провести бесплатное профессиональное обучение 125 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, в 2020 году по нацпроекту "Демография", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В рамках республиканского проекта "Содействие занятости женщин - обеспечение дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" в 2020 году планируется направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 125 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости", - говорится в сообщении пресс-службы.

На выбор участницам программы предоставляются курсы обучения по нескольким профессиям, в том числе воспитатель, бухгалтер, делопроизводитель, оператор ЭВМ, государственное и муниципальное управление, парикмахер.

Основной целью проекта является предоставление возможности женщинам, которые воспитывают детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Достижению данной цели будет способствовать повышение доступности дошкольного образования детей до трех лет путем увеличения доступных мест в образовательных организациях.

Ранее в Управлении государственной службы занятости населения КЧР ТАСС сообщили, что всего по нацпроекту до конца 2024 года планируется организовать обучение и дополнительное профобразование более 700 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста должен возрасти к 2024 году с 48% до 51,9%. На реализацию проекта в регионе будет выделено 37 млн рублей, в том числе 35,1 млн из федерального бюджета, остальное из республиканского.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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