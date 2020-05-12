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Волонтеры начнут работать летом на турстоянках Кавказского заповедника

Волонтеры будут наделены полномочиями проверять пропуска у туристов, следить за порядком на территории стоянок, помогать с размещением

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник поручит волонтерам этим летом работу на туристических стоянках, чтобы максимально разгрузить пользующиеся популярностью турмаршруты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе заповедника.

"Опытные и проверенные в деле помощники во время летнего сезона будут направляться на туристические стоянки. Эти волонтеры будут наделены полномочиями проверять пропуска у туристов, следить за порядком на территории стоянок, помогать с размещением путников. Такое нововведение - это, скорее, требование времени, которое поможет нам разгрузить турмаршруты", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ежегодно число посетителей маршрутов заповедника растет. При этом есть направления, где число туристов невелико, а есть такие маршруты, где в течение сезона "не протолкунться". Это, в частности, "тридцатка" (маршрут номер 30) и маршрут 8а - на Бзерпинский карниз.

Среди волонтеров, которые участвуют не только в экологических проектах, но и научных, эколого-просветительских, туристических, - десятки людей со всей России. Они работают на кордонах - приводят в порядок туристическую инфраструктуру, участвуют в учетах животных. Наградой добровольным помощникам заповедника станет поход по выбранному ими маршруту, добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. 12 мая Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова отмечает день рождения, декрет о создании Кавказского зубрового заповедника был подписан 96 лет назад.

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