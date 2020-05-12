Власти Дагестана: работникам "теневого" сектора сложнее всего в ситуации с коронавирусом

"В самое сложное положение попали люди, которые работали "в тени". Таких людей много - это и поденные рабочие на рынках, которые закрыли, на каких-то предприятиях. Мы по этому поводу работаем с общественными организациями, фондами <…>, находим решения", - сказал Васильев.

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Большое количество сотрудников предприятий и организаций, работавших в "теневом" секторе экономики Дагестана, оказались в наиболее сложном положении из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, власти республики ищут возможности для оказания поддержки таким гражданам, сообщил во вторник в эфире регионального телеканала " РГВК Дагестан " глава республики Владимир Васильев.

По его словам, сегодня "в тени" работает большая часть малых и средних предприятий Дагестана. "У нас сегодня субъектов МСП числится 37 тыс., с количеством занятых около 70 тыс. человек - это в нашей 3-миллионной республике. По экспертной оценке, у нас таких предприятий более 100 тыс", - пояснил глава региона.

Кроме того, он отметил, что в республике достаточно много самозанятых граждан, в частности, занимающихся частным извозом, репетиторством, сдающих жилье в наем. По словам Васильева, им будет предложена возможность зарегистрироваться и получить поддержку. "В Татарстане, Москве, Московской области, Калужской области был проведен эксперимент, когда всем, кто находился в этой системе самозанятости "в тени", дали возможность зарегистрироваться. Мы это предлагаем и будем это делать, создаем для этого комфортные условия", - добавил глава региона.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю регион находится на пятом месте в РФ. По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике зафиксировано 116 новых случаев заражения, с начала пандемии 1008 человек выздоровели, 23 человека умерли. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки.