Кавказский заповедник введет в летнем турсезоне лимит на посещение отдельных маршрутов

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Лимит на продажу билетов на определенные маршруты будет экспериментально введен в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в летнем туристическом сезоне. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе заповедника.

"Большая численность туристов единовременно негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха. Поэтому в предстоящем сезоне руководство решило провести эксперимент и ввести лимит на продажу билетов на определенные маршруты. Это позволит регулировать число пребывания туристов на стоянках и распределить потоки равномерно", - сказали в пресс-службе.

Планируя поход, посетители могут позаботиться о пропусках заранее, подать заявку на определенную дату и оплатить услуги заповедника через его официальный сайт. Также можно будет выбрать другое направление, пройдя по маршруту, где ежесуточный лимит посещения не исчерпан. Он будет менее загруженным, но не менее живописным, ведь все маршруты заповедника красивы и уникальны по-своему, пояснили в пресс-службе.

"Во-первых, большое скопление людей - это очень сильная нагрузка на природу. Во-вторых - это вопрос комфорта нахождения на маршруте самих людей. Посещая заповедник, туристы рассчитывают на единение с природой, а не толчею на тропах и стоянках", - отметили в пресс-службе заповедника.

Число посетителей маршрутов заповедника ежегодно растет. Есть направления, где число туристов не так велико, а есть такие маршруты, где в течение сезона в буквальном смысле не протолкнуться. Это, в частности, легендарная "тридцатка" (маршрут номер 30) и маршрут 8а - на Бзерпинский карниз. Заповедные маршруты ежегодно посещают до 300 тыс. гостей со всей России, здесь принимают делегации и туристические группы из разных стран мира, добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. 12 мая "Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова" отмечает день рождения, декрет о создании Кавказского зубрового заповедника был подписан 96 лет назад.