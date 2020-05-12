Дагестанский госуниверситет запустил онлайн-лекции по родным языкам и литературе

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) запустил онлайн-лекции по родным языкам и литературе, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Многонациональный и многоязычный Дагестанский государственный университет с 12 по 16 мая на платформе Zoom проводит онлайн-лекции по родным языкам и литературе. Читать курс будут преподаватели русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, педагоги прочитают лекции на такие темы, как состояние и проблемы лезгинского языка, лакская литература в период Великой Отечественной войны, инфинитивные формы глагола в аварском языке и другие.

Ранее в пресс-службе вуза сообщали, что юридическая клиника Дагестанского государственного университета перешла в режим онлайн-работы во время пандемии коронавируса, магистранты и аспиранты вуза оказывают бесплатную юридическую помощь населению республики.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.