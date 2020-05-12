Арктический фестиваль "Териберка" из-за пандемии состоится летом 2021 года

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Комитет по туризму Мурманской области принял решение из-за пандемии коронавируса перенести VI Арктический фестиваль "Териберка" с июля 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"В целях защиты здоровья гостей и участников мероприятия в этом году его решили не проводить. Планируемым периодом проведения фестиваля станет июль или август 2021 года", - приводится в сообщении комментарий исполняющего обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области Максима Бугаева. Проведение фестиваля ранее было запланировано на период с 18 по 19 июля 2020 года.

Фестиваль "Териберка" проводится в Мурманской области с 2014 года в сельском поселении Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, он стал визитной карточкой региона, ежегодно принимая около 5 тыс. участников и туристов.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцев. При этом последние 40 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге, этот участок пути планируют капитально отремонтировать, потратив на это 5,5 млрд рублей. Ранее власти региона сообщали, что к реконструкции первого участка приступят уже в 2020 году, бюджет области получит из федеральной казны около 1,6 млрд рублей на реконструкцию трассы до 2022 года.