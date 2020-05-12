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В КЧР выберут лучшие проекты для развития добровольчества в регионе

Проекты будут приниматься в нескольких направлениях: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и "серебряное" добровольчество

ЧЕРКЕССК, 12 мая. /ТАСС/. Лучшие проекты, которые позволят развивать добровольчество среди школьников, студентов и людей старшего возраста, отберут в Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС сотрудник министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

"Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР объявляет конкурсный отбор лучших практик, направленных на развитие добровольчества в регионе. Проекты победителей будут направлены на Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", - рассказал Кипкеев.

По его словам, проекты будут приниматься в нескольких направлениях: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и "серебряное" добровольчество. Прием заявок на участие будет проводиться до 23 мая.

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

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