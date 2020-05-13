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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Дагестана ожидают спад числа заражений коронавирусом к концу мая

Республика находится на пятом месте в России по числу заразившихся

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана ожидают спад числа заражений новой коронавирусной инфекцией в регионе к концу мая при условии соблюдения местными жителями режима самоизоляции, сообщил в среду ТАСС представитель республиканского оперативного штаба.

"Если существующая динамика будет сохранятся, если жители республики будут соблюдать самоизоляцию, как последние две-три недели, то [количество случаев заражения] пойдет на убыль. До конца мая ожидаем хотя бы какое-то снижение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях обеспечения эпидемиологической безопасности в Дагестане в этом году не планируется проводить республиканский ифтар - торжественную трапезу по случаю завершения поста в месяц Рамадан. Месяц Рамадан, священный для мусульман, начался 23 апреля и завершится 22 мая.

В Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю регион находится на пятом месте в РФ. По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии 1008 человек выздоровели, 23 умерли.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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