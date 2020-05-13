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Режим ЧС органам управления ввели в Якутске в связи с паводком на Лене

Руководители территориальных органов управления должны будут докладывать об обстановке каждый час

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен органам управления и силам РСЧС в Якутске в связи с паводком на реке Лене. Соответствующее распоряжение подписано в среду мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.

"Ввести с 09:00 (03:00 мск) 13 мая 2020 года режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", - говорится в документе.

Ранее власти Якутска ввели 10 мая режим повышенной готовности. Согласно документу, будет организовано круглосуточное дежурство, руководители территориальных органов управления обязаны докладывать об обстановке каждый час.

Зафиксировано подтопление территорий в районах Якутска: Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Пригородный, Даркылах, Хатассы и Табага. По состоянию на среду в 14:00 (08:00 мск) уровень воды на гидропосте города Якутска составил 830 см (при отметке опасного явления 827 см), Кангалассы - 994 см (при отметке опасного явления 1000 см), Табага - 955 см (при отметке опасного явления 970 см), Тулагино - 1115 см.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

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