Власти Дагестана открыли счет для помощи нуждающимся в период пандемии

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана открыли специальный счет и обратились к представителям бизнеса с просьбой помочь нуждающимся в период пандемии, сообщил в среду ТАСС представитель оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

"Создан счет, на который поступают деньги. Они перечисляются проверенным известным в Дагестане фондам, которые закупают продуктовые наборы для адресной помощи нуждающимся. Люди обращаются на горячую линию, и волонтеры <…> развозят эту помощь по адресам обратившихся", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в эфире регионального телеканала "РГВК Дагестан" глава республики Владимир Васильев сообщил, что таким образом власти республики рассчитывают собрать порядка 15 млн рублей для помощи нуждающимся жителя республики.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю регион находится на пятом месте в РФ. По данным оперативного штаба, с начала пандемии 1 008 человек выздоровели, 23 умерли. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки.