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В Якутии проведены подрывные работы на реке Лена

Ранее там образовался ледовый затор

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Подрывные работы проведены на реке Лена около Кангаласского мыса (рядом находится микрорайон Кангалассы, который входит в городской округ Якутска), где образовался ледовый затор, сообщается в среду на официальной странице главы Якутии Айсена Николаева в Instagram.

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Каждую весну, во время ледохода, мы становимся свидетелями прихода Большой воды. Это очень красивое, но и опасное природное явление. Сегодня осмотрели с воздуха состояние движения ледохода от Якутска до устья реки Алдан. Традиционно образовался затор в районе Кангаласского мыса. Для снижения опасности подтопления города Якутска, дали поручение после обеда провести взрывы ледяных полей за Кангаласским мысом. Сейчас для безопасного пропуска весеннего половодья в республике создана группировка сил в составе 16 521 человек, 2 169 единиц техники, 135 плавсредств и 11 единиц авиационной техники. Работает единый круглосуточный номер 39-99-99. Службы спасения работают в круглосуточном режиме и всегда готовы прийти на помощь. Дорогие якутяне, на время весеннего паводка прошу вас соблюдать все меры предосторожности, не выезжайте на подтопляемые территории и острова, остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов, будьте внимательны к передаваемым сообщениям от служб спасения. #Якутия #Паводок2020

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Сообщалось, что около Кангаласского мыса образовался ледяной затор. Главной задачей для оперативных служб стало ускорение прохождения ледохода на участке между Кангаласским мысом, Едейцами и Намцами (села в Намском районе).

"В 17:55 (11:55 мск) подорвали затор за Кангаласским мысом. Израсходовано 1,5 тонны взрывчатки", - говорится в сообщении.

Власти Якутска 13 мая ввели режим ЧС органам управления и силам РСЧС в связи с паводком на реке Лена. "В зону затопления попали 54 жилых дома, где проживают 168 человек, в основном, в микрорайоне Кангалассы. В настоящее время работает оперативный штаб города, спасатели, все службы города", - отметили в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии.

По данным якутских синоптиков, температура в Якутске составляет 7 градусов выше нуля. В ближайшие дни на юго-западе, юге ожидаются дожди, на западе - небольшой дождь, ветер, в центральных, южных районах - порывистый ветер до 9-14 м/с. Средняя температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов выше нуля, днем - от 13 до 18 градусов выше нуля.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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