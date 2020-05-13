В Якутии проведены подрывные работы на реке Лена

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Подрывные работы проведены на реке Лена около Кангаласского мыса (рядом находится микрорайон Кангалассы, который входит в городской округ Якутска), где образовался ледовый затор, сообщается в среду на официальной странице главы Якутии Айсена Николаева в Instagram.

Сообщалось, что около Кангаласского мыса образовался ледяной затор. Главной задачей для оперативных служб стало ускорение прохождения ледохода на участке между Кангаласским мысом, Едейцами и Намцами (села в Намском районе).

"В 17:55 (11:55 мск) подорвали затор за Кангаласским мысом. Израсходовано 1,5 тонны взрывчатки", - говорится в сообщении.

Власти Якутска 13 мая ввели режим ЧС органам управления и силам РСЧС в связи с паводком на реке Лена. "В зону затопления попали 54 жилых дома, где проживают 168 человек, в основном, в микрорайоне Кангалассы. В настоящее время работает оперативный штаб города, спасатели, все службы города", - отметили в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии.

По данным якутских синоптиков, температура в Якутске составляет 7 градусов выше нуля. В ближайшие дни на юго-западе, юге ожидаются дожди, на западе - небольшой дождь, ветер, в центральных, южных районах - порывистый ветер до 9-14 м/с. Средняя температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов выше нуля, днем - от 13 до 18 градусов выше нуля.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.