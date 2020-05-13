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Объекты водоснабжения в КБР заявили на включение в федеральные программы

Соответствующая документация по 64 объектам направлена для рассмотрения в федеральные ведомства

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают включить 64 объекта водоснабжения населенных пунктов региона в федеральные программы, в том числе и в нацпроект "Экология". Соответствующая документация направлена для рассмотрения в федеральные ведомства, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы совещания главы с руководителями районов республики.

"Местными администрациями муниципальных образований КБР разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на 64 объекта. В настоящее время она направлена в отраслевые федеральные министерства с просьбой включить мероприятия по объектам водоснабжения в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и региональный проект "Чистая вода" нацпроекта "Экология", проводится проверка предоставленных документов", - говорится в сообщении.

В 2020 году в КБР мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения запланированы в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" и ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". Строительство объекта водоснабжения ведется в этом году и по линии региональной составляющей нацпроекта "Жилье и городская среда". Это проект расширения водопроводных сетей и сооружений городского округа Нальчик (II очередь).

Кроме того, Коков поручил руководителям муниципалитетов ускорить работу по подготовке проектно-сметных документаций в рамках выделенных из республиканского бюджета КБР средств на улучшение водоснабжения и оперативно приступить к заключению контрактов.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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