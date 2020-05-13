Чеченский университет начал проводить анализы на коронавирус

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Чеченский государственный университет начал проводить анализы на выявление новой коронавирусной инфекции на базе своего центра коллективного пользования. Об этом ТАСС рассказ первый проректор вуза Заур Киндаров.

"У нас в университете есть центр коллективного пользования с научным и исследовательским оборудованием, основной приоритет - изучение естественных наук. В научно-исследовательской лаборатории этого центра проводятся исследования по выявлению коронавируса. В этой лаборатории современное оборудование и высококвалифицированные специалисты с опытом работы в молекулярной генетике", - отметил собеседник ТАСС.