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Пандемия коронавируса нового типа

Чеченский университет начал проводить анализы на коронавирус

Специалисты проводят 100 исследований в день

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Чеченский государственный университет начал проводить анализы на выявление новой коронавирусной инфекции на базе своего центра коллективного пользования. Об этом ТАСС рассказ первый проректор вуза Заур Киндаров.

"У нас в университете есть центр коллективного пользования с научным и исследовательским оборудованием, основной приоритет - изучение естественных наук. В научно-исследовательской лаборатории этого центра проводятся исследования по выявлению коронавируса. В этой лаборатории современное оборудование и высококвалифицированные специалисты с опытом работы в молекулярной генетике", - отметил собеседник ТАСС.

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По его словам, специалисты проводят 100 исследований в день, при этом Министерство здравоохранения региона обеспечивает их недостающим расходным материалом для работы и средствами индивидуальной защиты. "Наши сотрудники не занимаются забором материала, это делают работники Минздрава", - добавил он.

В Чеченской Республике 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, 464 человека выздоровели, девять умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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