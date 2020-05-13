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Пандемия коронавируса нового типа

В госпиталях для пациентов с коронавирусом работают 200 студентов медколледжа КБГУ

Всего в регионе зарегистрировано более 1,4 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Двести студентов старших курсов Медицинского колледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) изъявили желание работать в госпиталях республики, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила директор учебного заведения Светлана Пшибиева.

"Около 200 наших студентов-старшекурсников добровольно записались для работы в помощь медицинским работникам в инфекционных госпиталях. Студенты допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом только при наличии добровольного желания и письменного согласия, а также заключения трудового договора. Кроме этого, мы просили ребят обязательно согласовать этот вопрос со своими родителями", - сказала Пшибиева.

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Все они трудоустроены на штатные должности в инфекционный госпиталь, прошли дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. "Экипировка у ребят надежная, они обеспечены теми же средствами защиты, что и врачи. Костюм с капюшоном, под ним маска, которая полностью покрывает лицо, респиратор и очки, защищающие глаза, и еще - бахилы и сапоги, открытые места полностью отсутствуют, за этим очень тщательно следят", - добавила она.

По словам Пшибиевой, студенты на тяжелую работу не жалуются. "Они очень ответственно выполняют свои обязанности, работают наравне с опытными сотрудниками, времени на раскачку нет, ребята практически моментально окунулись в работу. Мы все очень за них переживаем, но при этом и гордимся нашими старшекурсниками, ведь готовность студентов идти в "красную" зону инфекционных стационаров имеет особенную ценность", - добавила она.

Ранее в Минздраве региона сообщали ТАСС, что в регионе лечением, помощью и сопровождением заразившихся коронавирусной инфекцией занимаются более 3 тыс. человек.

По состоянию на 13 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 475 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки + 74), выздоровели 285 (за сутки +24), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2 017 человек, имевших контакты с зараженными людьми, в трех госпиталях находятся 324 больных, состояние 12 из них оценивается врачами как крайне тяжелое, они находятся на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 23 638 (за сутки +544) исследований путем тестирования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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