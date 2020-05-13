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Лермонтовский ГМЗ в I квартале увеличил производство водорастворимых удобрений на 22%

Рост объемов производства водорастворимых удобрений стал возможен благодаря вовлечению в переработку нового типа сырья

ПЯТИГОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ, входит в группу предприятий "Алмаз Групп") в первом квартале 2020 года увеличил производство водорастворимых удобрений на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.

"За первые три месяца текущего года на ГМЗ произведено на 22% больше полностью водорастворимых удобрений по сравнению с первым кварталом 2019 года. Производство моноаммонийфосфата, который используется как на защищенном, так и на открытом грунтах, в 2020 году составило 12 304 тонны, тогда как итогом работы первого квартала в прошлом году стали 10 205 тонн. Выпуск диаммонийфосфата в текущем году вырос более чем на 240% по сравнению с предыдущим - 1 257,5 тонн и 362 тонны соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост объемов производства водорастворимых удобрений стал возможен благодаря вовлечению в переработку нового типа сырья аммофоса наряду с традиционным апатитом. Это позволило увеличить валовый выпуск и повысить выход доли водорастворимых удобрений.

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году.

Производство на ГМЗ было перезапущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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