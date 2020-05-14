В Хабаровском крае разрабатывают приложение-путеводитель по Шантарским островам

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае разрабатывают мобильное приложение-путеводитель по Шантарским островам, где будет собрана вся достоверная информация об этом архипелаге для путешественников. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела экологического просвещения филиала "Комсомольский" объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье" Екатерина Кондратьева.

Шантарские острова - архипелаг в Охотском море, входит в состав Тугуро-Чумиканского района. 17 островов Шантарского архипелага, а также прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка.

"Мы разрабатываем приложение "Путеводитель по Шантарским островам", где в одном месте будет собрана вся необходимая туристу информация об этой уникальной территории. В интернете много разрозненных сообщений о Шантарах, много отзывов, здесь же вся информация предоставлена и выверена специалистами", - сказала Кондратьева, добавив, что приложение дополнено качественными фотографиями островов на случай, если туристу не удастся во всей красе увидеть то или иное место, например, из-за тумана.

В приложении, по ее словам, будет доступна интерактивная карта, при нажатии на определенные участки которой можно будет узнать историю, геологию, климатические особенности конкретного острова или места, прочитать об обитающих там животных, растениях, расположенных на острове объектах, рельефе. "Мы очень подробно работаем над контентом и делаем английскую версию для иностранных путешественников. Кроме того, делаем аудиогид по островам", - сказала собеседница агентства. Приложение будет полезно и туроператорам, которые организуют туры на Шантарские острова. Большая часть функций приложения будет работать офлайн. Вся информация, фотографии, карта будут доступны после скачивания и без интернета на островах.

Шантарские острова славятся своей уникальной природой: это скалистые, с многочисленными водопадами острова, где можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские и японские киты, а также косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы, медведи, в береговой зоне - тюлени. Острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы. Сейчас туристов возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта.

С середины XIX века район Шантарских островов служил одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. Отдельные объекты береговой инфраструктуры китобойного промысла сохранились на острове Большой Шантар, они представляют историческую ценность. В мае площадь национального парка "Шантарские острова" увеличили почти на 1,5 тыс. га, это позволит развивать туристическую инфраструктуру на территории.