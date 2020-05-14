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Уровень воды в реке Лена в Якутске начал падать

Утром он снизился на 3 см

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Лена около Якутска утром начал снижаться, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мэрии столицы республики.

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"На 7:00 (01:00 мск) 14 мая уровень воды в реке Лена у Якутска составляет 854 см (при отметке опасного явления 827 см). С 6:00 (00:00 мск), за один час зафиксировано снижение на 3 см. Ночью уровень вырос до 857 см", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, в селе Табага уровень воды составляет 965 см (при отметке опасного явления 970 см), в микрорайоне Кангалассы - 992 см (при отметке опасного явления 1 000 см) и в селе Тулагино - 1 055 см, за ночь ситуация существенно не изменилась. Колебания уровня воды остаются незначительными, ледовая обстановка - без изменений. Помимо этого, сообщается о еще одном подрыве ледового затора в Буденновской протоке, выше микрорайона Кангалассы, утром в четверг. "Ждем изменения паводковой ситуации", - добавили в пресс-службе.

По данным главного управления МЧС России по региону на 06:00 (00:00 мск), активная фаза ледохода реки Лены проходит по территории Хангаласского района и Якутска. Протяженность ледохода составляет 111 км, за сутки он продвинулся на 5 км. "В случае остановки ледохода в ближайшие сутки у пункта Кангалассы прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды до отметки 1 050 см, у пункта Табага - до отметки 950-980 см, у города Якутск - до отметки 800-850 см с подтоплением пониженных участков местности", - сообщили в МЧС.

В среду были проведены подрывные работы на реке Лена около Кангаласского мыса, где образовался ледовый затор. 13 мая власти Якутска ввели режим ЧС органам управления и силам РСЧС в связи с паводком на реке Лене. По данным якутских синоптиков, в ближайшие дни на юго-западе, юге, западе ожидаются дожди.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

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