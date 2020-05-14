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В Забайкалье выделили 2,5 млн рублей на борьбу с пожарами в региональных заповедниках

Средства получит Читинская база авиационной охраны лесов

ТАСС, 14 мая. Дополнительные 2,5 млн рублей выделены из краевого бюджета Забайкалья на борьбу с лесными пожарами на особо охраняемых природных территориях регионального значения, средства получит Читинская база авиационной охраны лесов. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства Забайкальского края.

С 15 апреля в лесах региона действует режим ЧС. В начале мая, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, ветра, переходящего в шквалистый, ситуация обострилась. Несколько раз огонь подходил к населенным пунктам, но людям удалось отстоять поселки и села, для этого привлекалась авиация МЧС России. Также возгорания регистрировались на территории Ивано-Арахлейского природного парка.

"На борьбу с пожарами на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения в Забайкалье выделены дополнительные средства. Финансовую помощь в размере 2,5 млн рублей получит Читинская база авиационной охраны лесов", - сообщили в правительстве Забайкалья.

Ранее сообщалось, что регион получит более 90 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с лесными пожарами. Кроме того, Забайкалье приобретает лесопожарную технику по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

За прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидировано 11 лесных пожаров на площади более 1 тыс. га. "На утро 14 мая зарегистрировано восемь лесных пожаров, из них действует четыре на площади более 2 тыс. га. На пожарах работают 333 человека, задействовано 50 единиц техники", - уточнили в Минприроды региона.

В Забайкальском крае существует 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения на площади более 1 млн га.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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