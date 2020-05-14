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Работы по благоустройству Старого озера начались в Кисловодске на Ставрополье

Благоустройство будет проводиться два года, на это потратят 421 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. Ремонт гидротехнических сооружений и обустройство пляжа проведут на Старом озере в Кисловодске (Ставропольский край). На работы, которые продлятся в течение двух лет, направят 421 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Начались работы по реновации Старого озера в Кисловодске. Это значимое событие с учетом того, что будет полностью проведен ремонт гидротехнических сооружений и произведено благоустройство", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что проект двухгодичный. На его реализацию выделят 421 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Планируется, что будет обустроен пляж для купания, которого в настоящее время в городе нет.

Старое озеро находится в юго-западной части Кисловодска, который расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. Общая площадь города составляет 7,2 тыс. гектаров, численность населения - 137 тыс. человек.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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