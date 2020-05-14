Школьники впервые примут участие в конференции по истории изучения Арктики в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Российские школьники впервые будут участвовать в международной научно-практической конференции "Полярные чтения-2020", которая пройдет в Санкт-Петербурге. В этом году участники конференции обсудят историю научных исследований Арктики и Антарктики, сообщил в четверг в региональном пресс-центре ТАСС один из организаторов конференции, заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин.

Конференция пройдет в онлайн-формате 18-21 мая. "Первый раз за восемь лет проведения конференции к нам запросились школьники, им интересно выполнять проекты, а конференция как раз научно-практическая. Я говорил с учителями, они сказали, что школьникам важно пообщаться с учеными, поэтому мы решили включить детей, в конце каждой секции у нас есть школьные доклады. Мы надеемся, что это будет серьезный шаг для преемственности науки", - сказал Филин.

По его словам, конференция этого года приурочена к двум крупным историческим датам: к 200-летию Антарктиды и к 100-летию крупнейшего исследовательского центра по данной тематике - Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург). Поэтому главной темой конференции станет история изучения полярных исследований и обсуждение накопленного опыта. Интерес к конференции большой, в этом году пришло около 100 заявок (в прошлом году 80). Мероприятие соберет ученых, специализирующихся в разных областях естественнонаучных, технических и социогуманитарных знаний: географов, геофизиков, биологов, историков и других направлений.

Филин отметил, что конференция пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако организаторы считают, что такой формат принесет позитивный эффект. "Охват будет шире, мы будем транслировать конференцию во всех соцсетях. Записи участников будут выложены на сайте "Полярных чтений" для всех желающих", - сказал он.

По словам сотрудницы Арктического музейно-выставочного центра Маргариты Емелиной, традиционно в этом году на конференции будет большое количество тематических секций. Особенно крупным станет блок, посвященный социальным исследованиям: археологическим находкам на арктических территориях, этнографическим исследованиям народов крайнего севера, истории первой антарктической экспедиции.

"В конференции, традиционно, будут участвовать и зарубежные коллеги: шведские, норвежские, итальянские ученые. В частности, исследователь из Норвегии Роман Хондужко расскажет об международных полярных исследованиях в период "холодной войны", - сказала Емелина.