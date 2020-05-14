На Ставрополье 5 тыс. нуждающихся получат продукты от местных молочных производителей

ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. Акция по обеспечению нуждающихся жителей Ставрополья продуктовыми наборами от местных производителей молочной отрасли пройдет в Пятигорске, Невинномысске и Кочубеевском районе края. Всего продукцию получат около 5 тыс. нуждающихся, сообщили журналистам в четверг в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Уже сегодня по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова запущена такая акция. Около 5 тыс. нуждающихся жителей Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района получат продуктовые наборы от местных производителей молочной отрасли. В наборы войдут молоко, сметана, творог, кефир, сливочное масло и сыр", - отметили в полпредстве.

Там добавили, что продуктовые корзины предназначены для малообеспеченных пожилых людей, а также многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей, состоящих на учете в органах социальной защиты. Финансовую часть возьмет на себя Фонд социальной поддержки населения, который учрежден правительством края. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, продукцию будут привозить на дом социальные работники.

"Это не теория, а настоящая практика малых дел, которые приводят к большим результатам. Думаю, такой подход может и должен тиражироваться в других субъектах и отраслях. Это действенная, и что важно, оперативная мера поддержки как бизнеса, так и людей, которым необходима любая помощь уже сегодня", - приводятся в сообщении слова полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

По его словам, важно сохранить обычные объемы производства, чтобы не пострадали заводы и люди не потеряли рабочие места. "В сложившейся ситуации нам необходимо наладить сообщение между предпринимателями и малоимущим населением, чтобы покрыть издержки первых и обеспечить продуктами питания вторых", - отметил он.

Полпред сориентировал региональные власти на необходимость поддержки производителей продуктов питания, которые столкнулись с кризисом сбыта из-за временного прекращения работы ключевого корпоративного потребителя - туристической индустрии. "В особенности требуют поддержки наиболее уязвимые отрасли - производители скоропортящейся продукции, в частности, молочной. <…> Мы прекрасно понимаем, что производителям просто некому поставлять свои продукты. В связи с эпидемиологической ситуацией спрос существенно снизился, при этом тысячи граждан Кавказа готовы принять помощь", - добавил Чайка.

В новость были внесены изменения (14:26 время мск) — добавлены подробности по тексту.