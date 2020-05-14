В Дагестане на допвыплаты медработникам выделят более 530 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана выплатят более 530 млн рублей сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам поликлиник, не вошедшим ранее в список специалистов, работающих с зараженными коронавирусом. Об этом сообщается в четверг на сайте главы региона.

"Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поддержал инициативу правительства Республики Дагестан о выделении 534 млн рублей на дополнительные выплаты из республиканского бюджета за особые условия труда и повышенную нагрузку, в том числе сотрудникам скорой медицинской помощи, а также работникам поликлиник, не вошедшим ранее в список специалистов, работающих с ковидными больными", - говорится в сообщении.

Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам в Дагестане уже начались: из федерального бюджета в апреле-мае 2020 года выделено 945 млн рублей, а 25 апреля из республиканского бюджета выделено еще 149,2 млн рублей. "Всего на стимулирующие выплаты медработникам из федерального и республиканского бюджетов в апреле-мае 2020 года выделено более 1,6 млрд рублей", - сообщается на сайте.

Председатель правительства региона Артем Здунов, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что вопрос выплат должен быть на особом контроле, все средства уже переданы в минздрав и медучреждения республики. "До 20 мая должна быть обеспечена полная контрактация выделенных средств. Эти деньги пойдут на закупку компьютерных томографов, аппаратов ИВЛ, СИЗов, а также мягкого и твердого инвентаря для обеспечения коек", - сказал он.

Кроме того, Дагестан получил значительные средства из федерального бюджета на дооснащение коек в 69 медицинских учреждениях - 1,2 млрд рублей. "Всего было два транша - 402 и 842 млн рублей. Все эти средства полностью доведены до медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Горячая линия

Министерство здравоохранения Дагестана открыло горячую линию по дополнительным выплатам медикам.

"В министерстве здравоохранения открыта горячая линия по стимулирующим выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Это позволит объяснить каждому медицинскому работнику, задействованному в борьбе с коронавирусом, на каких условиях, кому и в каких объемах положены доплаты", - сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

На вопросы, связанные с порядком выплаты надбавок медицинскому персоналу, ответят специалисты минздрава республики. Задать их можно по телефону с 09:00 до 17:00.

В министерстве подчеркнули, что сейчас производятся выплаты медикам за апрель. "Суммы будут разные в зависимости от фактически отработанного каждым сотрудником времени с применением региональных коэффициентов. Данная работа находится на контроле с целью недопущения нарушений и доведения средств в полном объеме до каждого работника", - уточняется на сайте.

О ситуации с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, в республике 3 095 подтвержденных случаев заражения (плюс 98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 30 588 человек, из них 3 989 в настоящее время находятся на изоляции. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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