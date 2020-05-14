Более 2 тыс. жителей Северной Осетии написали на родном языке Глобальный диктант

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек присоединились к акции "Глобальный диктант", которая прошла в Северной Осетии впервые полностью в дистанционном формате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Более 2 тыс. человек приняли участие в написании Глобального диктанта по осетинскому языку. Впервые акция прошла полностью в дистанционном формате, на площадке телеканала "Осетия-Ирыстон", который вел прямой эфир. Проверить знание осетинского языка мог любой желающий", - говорится в сообщении.

Текст из романа-трилогии Тазрета Бесаева "Суровые горы" читала начальник отдела национального образования и языковой политики регионального министерства Ирина Накусова.

После окончания эфира диктант необходимо было сфотографировать и отправить на электронную почту iron@mon.alania.gov.ru. Работы принимались в течение 10 минут. Итоги диктанта будут опубликованы на официальном сайте министерства.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.