В Северной Осетии создадут программу поддержки молодых медиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил сформировать программу профессионального роста молодых медиков, внесших вклад в лечение больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Сформировать данную программу глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поручил правительству республики вместе с руководством Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) и Северо-Осетинского медицинского колледжа (СОМК)", - говорится в сообщении.

В программе будут обозначены меры стимулирования и государственной поддержки студентов указанных учебных заведений, которые проявили свои навыки и умения в сложный период противодействия распространению инфекции.

"После того, как студенты медицинского колледжа закончат свою работу в больницах, они будут иметь возможность продолжить учебу в СОГМА по целевому набору. Если для всех желающих не хватит целевых мест, то учебу будем оплачивать из республиканского бюджета. Для тех, кто захочет учиться в вузах, находящихся за пределами республики, будет предоставлена аналогичная государственная поддержка", - цитирует пресс-служба Битарова.

Помимо повышенных выплат, молодые медики также будут представлены к государственным наградам. Также он поручил премьеру республики Таймуразу Тускаеву взять под личный контроль предоставление направлений в учреждения системы послевузовского повышения квалификации медицинских работников.

На помощь медицинским работникам в больницах республики, где лечатся зараженные коронавирусом, работают 67 студентов медакадемии и 22 студента и медколледжа.