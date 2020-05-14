В Кисловодске несколько дач и домов включили в перечень объектов культурного наследия

ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. Несколько дач и жилых домов Кисловодска в Ставропольском крае включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Кисловодске шесть объектов были включены в перечень объектов культурного наследия. Статус объектов культурного наследия получили дача "Витуся", дача "Версаль", дача "Игрушечка" Д. А. Черчикова, дача П. С. Георгиевского, жилой дом по улице Яновского, 9, Памятник героям-медикам на Курортном бульваре, каменный виадук через улицу Кирова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в январе на территории Кисловодска были проведены работы в рамках государственной экспертизы исторических объектов. В ходе историко-культурной экспертизы изучаются документы, свидетельствующие об историко-культурной значимости этих объектов, ведется визуальное обследование, применяются методы натурного, архивного и историко-архитектурного анализа.

"На основе полученных данных краевым управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия было принято решение о включении в данный перечень шести сооружений", - отмечается в сообщении.