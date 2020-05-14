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Пермский край рассчитывает на федеральные средства для берегоукрепления в зоне паводка

Высокий уровень воды в реках Гайнского, Красновишерского и Чердынского районов в ближайшие сутки сохранится

ПЕРМЬ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают, что федеральные власти окажут финансовую поддержку региону в целях проведения берегоукрепления пострадавших от паводка территорий. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

С 9 мая в Пермском крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка в Гайнском округе, Пермском районе, в Краснокамском и Березниковском городских округах, Чусовом и других. Больше всего последствия паводка затронули поселки Усть-Черная и Серебрянка на севере региона, там в зону подтопления попали 75 домов, где проживают почти 500 человек, было эвакуировано 180 человек. Вода в реке Весляна в первые дни достигала отметки 713 см, что на 103 см выше отметки "Опасное явление" и на 45 см больше наивысшей отметки весеннего половодья за весь период наблюдений с 1979 года, сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

"Необходимо выполнить берегоукрепление в подтопляемых зонах. Дополнительно совместно с МЧС, когда спадет вода, будут выделены потенциально проблемные точки в крае, которые необходимо укрепить. Кроме того, планируем запросить федеральную помощь, чтобы на берегоукрепление было выделено еще больше средств. Мы должны иметь тройной запас прочности в этом направлении", - приводятся в сообщении слова врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, при этом сумма необходимых средств не уточняется.

Высокий уровень воды в реках Гайнского, Красновишерского и Чердынского районов в ближайшие сутки сохранится. Тем не менее приусадебные участки в Александровском районе и городе Губаха, а также часть территорий в поселке Усть-Черная Гайнского округа, освободились от воды, наблюдается снижение ее уровня. Ожидается, что в ближайшие дни пик паводка пройдет и вода пойдет на спад.

14 мая по территории Пермского края проходит холодный фронт с дождями, что вызвало понижение температуры воздуха до плюс 13 градусов на севере, в остальных частях края - до плюс 16. По прогнозам МЧС, прохладная погода сохранится и в выходные, а с начала следующей недели воздух постепенно начнет прогреваться. Ожидается сохранение неблагоприятной гидрологической ситуации на реках Кама, Вишера, Язьва, Колва и Камском водохранилище для населенных пунктов Чердынского, Красновишерского и Соликамского городских округов. В связи с прохождением половодья на Камском водохранилище значительно увеличен сброс воды в нижний бьеф на Камской ГЭС.

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