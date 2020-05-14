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Туркомплекс КБР может заработать с июля

При этом Приэльбрусье планируют открыть в августе

НАЛЬЧИК, 14 мая. /ТАСС/. Предприятия туристической отрасли Кабардино-Балкарии (КБР) готовятся возобновить работу с начала июля, а всесезонный горнолыжный курорт в Приэльбрусье сможет принимать гостей с августа, при условии благополучного исхода ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг сказал министр экономического развития региона Борис Рахаев на брифинге с журналистами.

"Хочу сказать, что это все пока прогнозные вещи, мы, безусловно, будем синхронизировать эти процессы с ситуацией в целом по распространению коронавирусной инфекции и с соседями, прежде всего с Кавказскими Минеральными Водами, разница с ними будет день-два. Ситуацию, которая там сегодня царит, вы знаете, Пятигорск практически закрыт. В зависимости от того, как там ситуация разрядится, но, ориентировочно, с 1 июля у нас должны заработать предприятия [туристической отрасли], которые могут обеспечить безопасность [речь идет о популярных у туристов местах в КБР: Голубые озера, Чегемские водопады и другие, часто посещаемые туристами места, куда приезжают на экскурсии на один день, в основном из санаториев, расположенных на Кавминводах - прим. ТАСС]. Что касается зоны Приэльбрусья, ориентировочно - 1 августа, надеюсь, что мы летний оздоровительной сезон ухватим", - сказал Рахаев.

По его словам, в регионе разрабатывается программа по подготовке санаторно-курортного комплекса к приему граждан Российской Федерации и гостей из-за рубежа, чтобы открыть сезон. Он пояснил, что, помимо этого, будет принят "ряд интересных решений, над которыми работает Министерство курортов и туризма". Власти региона рассматривают возможность реабилитации переболевших новой коронавирусной инфекцией, принимаются другие решения.

Министр отметил, что, по поручению главы республики Казбека Кокова, предприятиям с государственным участием будет оказана помощь, но не останутся в стороне и представители частного сектора. Так, занятым в туризме и санаторно-курортном комплексе будет оказана соответствующая поддержка, на эти цели в бюджете республики запланировано 20 млн рублей, представители МСП могут воспользоваться и другой помощью, предусмотренной региональными властями.

Ситуация в КБР

В Кабардино-Балкарии с 28 марта закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, расположенные в курортной зоне региона. В республике в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, единовременно КБР может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. За прошлый год Кабардино-Балкарию посетили 602 тыс. отдыхающих, что на 9% больше, чем в 2018 году. Увеличилось количество иностранных гостей - 24 тыс., по сравнению с предыдущим годом рост составил 28%.

По состоянию на 14 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки +73), выздоровели 310 (за сутки +25), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 997 человек, имевших контакты с зараженными людьми, в трех госпиталях находятся 337 больных. За все время в республике проведено 24 427 (за сутки +789) исследований путем тестирования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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