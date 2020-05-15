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Пандемия коронавируса нового типа

Жители ДФО за полтора месяца подали почти 8,4 тыс. заявок на кредитные каникулы

Чаще всего за отсрочкой платежей обращались владельцы кредитных карт и заемщики с потребительскими кредитами
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Жители регионов Дальневосточного федерального округа подали почти 8,4 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Около 67% из них банки уже одобрили, сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.

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Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы. В соответствии с ним, заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

"Жители регионов ДФО с 20 марта по 6 мая 2020 года подали в банки почти 8,4 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Из рассмотренных заявок порядка 67% уже одобрены кредиторами. Чаще всего дальневосточники запрашивают каникулы по потребительским кредитам и кредитным картам", - сообщила пресс-служба.

Так, около 3,8 тыс. заявок на отсрочку платежей направили своим кредиторам владельцы кредитных карт, еще 3,1 тыс. - заемщики с потребительскими кредитами. В основном в кредитных каникулах заемщикам отказывают из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством РФ. "Процент одобрений заявок на кредитные каникулы дальневосточников больше, чем в общем по стране, как и доля одобрения заявок на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков. Этими программами могут воспользоваться заемщики, чьи кредиты больше установленных правительством лимитов", - отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов, которого процитировала пресс-служба.

Всего за этот срок жители Дальнего Востока направили кредиторам 57 тыс. заявлений на реструктуризацию задолженности, из них почти 48 тыс. - по собственным программам банков. Фактически реструктурированы 30,7 тыс. кредитов жители регионов ДФО общим объемом 14,5 млрд рублей. Активнее всего с требованиями об изменении условий кредитных договоров в банки обращаются жители Хабаровского края, Приморья, Республики Бурятия и Якутии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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