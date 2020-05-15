В вологодском селе начали восстанавливать уникальный храм

ВОЛОГДА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Храм великомученика Георгия в старинном вологодском селе Косково, где сохранилась единственная в России настенная живопись мастера Пантелеймона Кострова, начали восстанавливать всем миром - на народные деньги, средства спонсоров и президентский грант. С 15 мая на средства гранта там начнут устанавливать окна, рассказали ТАСС инициаторы проекта.

"Средства, полученные от Фонда президентских грантов, [в размере 958 тыс. рублей] рассчитаны на замену окон и частичный ремонт фундамента, состояние которого специалисты оценили как критическое. Чтобы его укрепить, требуется бетонная обойма по всему периметру здания. Новые деревянные окна, [точная копия тех, что были здесь раньше], уже готовы и будут установлены с 15 по 30 мая", - сообщила ТАСС один из авторов проекта реставрации Елена Вербицкая.

По ее словам, 29 деревянных окон и одна дверь ручной работы были изготовлены в Великом Устюге в точном соответствии с историческим обликом здания. Очень важно заменить окна на втором этаже, которые не менялись более 100 лет существования храма, именно там на стенах сохранились уникальные росписи. Чтобы не повредить их, не допустить сквозняков и сырости, мастера ждали теплой погоды.

Помимо этого, на собранные народные средства и помощь благотворителей этой зимой было закуплено кровельное железо для ремонта главного купола храма. В марте мастера из Вологды его отремонтировали. "Это очень непростая работа - восстанавливать по старинным технологиям, и мало кто за нее берется. Сейчас обычно на заводе делают блестящий глянцевый купол и с помощью крана его ставят, а у нас ручная работа. Мастера резали кровельное железно и аккуратно каждую деталь кровли меняли на высоте. Все работы курирует известный архитектор-реставратор, профессор Вологодского университета Ирина Белоярская", - рассказала Вербицкая.

Одновременно с этим кузнец в Вологде выковал пять крестов на все пять куполов храма по чертежам Белоярской. Кресты привезли в деревню, выкрасили специальной золотой краской. Настоятель храма отец Сергий (Щепелин) освятил самый большой крест, и к 6 мая, престольному празднику - Дню Георгия Победоносца, мастера установили его на главном куполе. "Это произошло впервые за 90 лет: в 1930-е годы кресты сорвали и взорвали колокольню, и все это время храм стоял без креста. Бригада кровельщиков поднимала и ставила его в тишине. Это было красиво и торжественно. Когда режим самоизоляции закончится, в Георгиевском храме пройдет торжественное богослужение. Остальные купола и кровля четверика тоже нуждаются в ремонте, но на это средств пока нет, работы эти дорогостоящие", - сказала собеседница агентства.

В июне планируется начать укрепление фундамента. На средства гранта купят материалы - бетон и арматуру, а работу выполнят местные волонтеры - они будут копать траншеи и делать опалубку. Лес на нее предоставят местные предприниматели.

Храм с уникальной росписью

Каменный двухэтажный храм был построен в селе Косково Кичменгско-Городецкого района на деньги местных крестьян. Он единственный в области и в России, где сохранилась монументальная ковровая живопись Пантелеймона Кострова. Однако у здания нет статуса объекта культурного наследия, он не охраняется государством, и реставрация его не проводилась. Величественному зданию исполняется в этом году 110 лет, местные жители и уроженцы села хотят провести противоаварийные работы, а затем отреставрировать уникальные росписи.

"Автор настенной живописи в Георгиевском храме - талантливый устюжский живописец Костров", - рассказал ТАСС один из инициаторов проекта реставрации храма, его бывший настоятель, а теперь руководитель социального отдела Великоустюжской епархии Андрей Игнатьев.

"Его росписи храма в селе Косково, как в свое время фрески Дионисия в Ферапонтово, можно назвать "совершенным украшением". Пантелеймон скопировал около десятка картин знаменитых художников - Васнецова, Кошелева, Айвазовского, Маковского и других. Многие храмы, с росписей которых делал копии Костров, разрушены, а в вологодской глубинке эти шедевры сохранились до нашего времени. Живопись под куполом выполнена как продолжение иконостаса", - рассказал ТАСС священник.

По его словам, Георгиевский храм вновь открыли для прихожан в 2002 году. До этого там размещались клуб и школа, а затем спортзал. С 2002 года возобновились богослужения. В нижнем храме местные жители все прибрали, побелили, вставили окна, провели отопление. В 2016 году был образован приход и начался сбор средств на восстановление храма.

Остановить разрушение

С 2019 года активными участниками проекта по сохранению храма стали студенты Вологодского госуниверситета под руководством архитектора и реставратора, профессора университета Ирины Белоярской. Во время летней практики они провели измерительные работы по всему зданию, обследовали состояние фундамента. А недавно в рамках подготовки дипломной работы провели социологический опрос населения, касающийся проблем реставрации Георгиевского храма в Косково. Абсолютное большинство участников опроса - 98,4% - высказались за дальнейшую реставрацию, большая часть опрошенных выступают также за приведение в порядок прилегающей территории, что позволит в комплексе решить проблему сохранения и формирования исторического центра села.

В число первоочередных противоаварийных входят и работы по укреплению холма, на котором стоит храм, но эту масштабную задачу, по мнению активистов, сложно решить без поддержки районных и областных властей.

Следующий важный этап - восстановление живописи. Здесь активистам обещали помочь петербургская академия им. Штиглица и художник-реставратор Вологодского музея-заповедника Ольга Соколова. Все специалисты, которым показывали росписи храма, подтвердили, что живопись ценная. Научный сотрудник Великоустюгского музея-заповедника Любовь Сыроватская отыскала в архивах материалы о живописце, сделала серьезное искусствоведческое исследование настенной живописи Георгиевского храма. "Она идентифицировала росписи Кострова с полотнами, с которых он создавал копии, и нашла соответствие буквально каждой работе", - рассказала Вербицкая.

Для Вербицкой это личная история, потому что село Косково - ее малая родина. "Это уникальный памятник истории, архитектуры, культуры и символ того, как жили люди, насколько они были богаче душой, мудрее, лучше. Трудолюбивые крестьяне на Русском Севере были относительно свободны, платили налоги государству и создавали крепкие хозяйства. Волна раскулачивания очень жестко прошла по этим местам. Я знаю это из первых уст, потому что семью моей бабушки разорили, много родных и близких погибли в те годы", - рассказала собеседница агентства.

Всем миром

Жители и уроженцы этих мест хотят сохранить свое достояние. В этом помогает руководитель местного колхоза "Майский" Николай Глебов, многие неравнодушные односельчане, облеченный народным доверием "казначей" Алексей Шишов, которому жертвователи переводят деньги на восстановление святыни.

Недавно местные жители решили сделать маленькую часовню в лесной чаще, на месте целебного источника, где, по преданию, в XVII веке появилась икона Георгия Победоносца. Благодаря этому чуду и началось строительство первой деревянной церкви. Каменный храм великомученика Георгия завершили и освятили в 1910 году.

"Задача нашего проекта в том числе и социальная. Мы хотим, чтобы люди, живущие в далеком селе, знали, что они не забыты, что село должно жить и развиваться, что о них помнят земляки, которые разъехались по всей России, но хотят помочь. Большую роль в развитии социально-культурной жизни играет инициативность местных жителей и прихожан храма. Совместно они организуют выставки, концерты, праздники, участвуют в благоустройстве села", - сказала Вербицкая.

Она надеется, что реставрация Георгиевского храма будет способствовать развитию туристического потенциала Кичменгско-Городецкого района и Вологодской области в целом, чтобы все желающие могли приезжать сюда и видеть прекрасный храм и удивительные места.