{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье открывается навигация маломерных судов

Исключением станет Находка, где сохраняется неблагоприятная ситуация с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли решение об открытии навигации маломерных судов в регионе, за исключением акватории Находки, где сохраняется неблагополучная ситуация с ростом количества зараженных коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Обычно навигация маломерных судов в Приморье открывается в апреле, дата зависит от скорости освобождения акватории ото льда. В 2019 году она была открыта 15 апреля. В текущем году первоначально выпустить маломерные суда на воду планировалось 1 мая, когда истекал первый срок завершения противоэпидемических ограничений. Однако власти отложили открытие навигации одновременно с продлением режима самоизоляции в крае.

"С завтрашнего дня открываем навигацию для маломерных судов граждан. Исключение - город Находка, из-за сохранившейся сложной эпидемиологической обстановки. Такое решение принято нами совместно с ГИМС", - отметил Кожемяко.

Губернатор также отметил, что заниматься пассажирскими и туристическими перевозками на маломерных судах по-прежнему запрещено. А тем людям, которые решат выйти в море на своих лодках, не стоит забывать о мерах безопасности на воде и требованиях санитарных врачей. Жители Приморья в уже мае традиционно выходят в море и добираются на отдых до местных островов.

В регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции для всех граждан, а также обязательное ношение масок в общественных местах. По последним данным, в Приморском крае число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1 110. В пятницу суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост - 38,5%. Общее число выздоровевших пациентов в регионе составляет 268 человек.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
На Ставрополье начали принимать заявления на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет
Поддержку в крае могут получить 55 тыс. семей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС