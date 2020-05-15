В Приморье открывается навигация маломерных судов

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли решение об открытии навигации маломерных судов в регионе, за исключением акватории Находки, где сохраняется неблагополучная ситуация с ростом количества зараженных коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Обычно навигация маломерных судов в Приморье открывается в апреле, дата зависит от скорости освобождения акватории ото льда. В 2019 году она была открыта 15 апреля. В текущем году первоначально выпустить маломерные суда на воду планировалось 1 мая, когда истекал первый срок завершения противоэпидемических ограничений. Однако власти отложили открытие навигации одновременно с продлением режима самоизоляции в крае.

"С завтрашнего дня открываем навигацию для маломерных судов граждан. Исключение - город Находка, из-за сохранившейся сложной эпидемиологической обстановки. Такое решение принято нами совместно с ГИМС", - отметил Кожемяко.

Губернатор также отметил, что заниматься пассажирскими и туристическими перевозками на маломерных судах по-прежнему запрещено. А тем людям, которые решат выйти в море на своих лодках, не стоит забывать о мерах безопасности на воде и требованиях санитарных врачей. Жители Приморья в уже мае традиционно выходят в море и добираются на отдых до местных островов.

В регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции для всех граждан, а также обязательное ношение масок в общественных местах. По последним данным, в Приморском крае число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1 110. В пятницу суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост - 38,5%. Общее число выздоровевших пациентов в регионе составляет 268 человек.