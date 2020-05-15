Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продуктовые наборы

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Представители муфтията Дагестана в священный месяц Рамадан передали в две больницы Новолакского и Табасаранского районов медикаменты, средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы для врачей. Об этом сообщается на сайте муфтията.

"Представители муфтията республики во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым оказали помощь Центральной районной больнице Новолакского района. Они передали медучреждению важные медикаменты и средства индивидуальной защиты, которые, по словам врачей, были им жизненно необходимы. Медицинским работникам также передали продуктовые наборы, а медсестрам в знак внимания и признательности подарили розы", - говорится в сообщении.

Заместитель муфтия Дагестана Мухаммад Майранов и другие представители муфтията посетили Табасаранскую центральную районную больницу в селе Хучни. Муфтият передал больнице кислородный концентратор, необходимый для больных пневмонией, вызванной осложнениями коронавирусной инфекции. Врачам передали необходимые медикаменты и продуктовые наборы на общую сумму 250 тыс. рублей.

Кроме того, в Новолакском районе республики представители муфтията направились в местный продуктовый магазин, где выплатили за малоимущих жителей долги, которые те были вынуждены сделать в период самоизоляции.

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Муфтият республики также предоставил здание медресе в Уцункульском районе для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.