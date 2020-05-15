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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 студентов-медиков в Дагестана работают в больницах с зараженными коронавирусом

Из них 135 человек - в красной и 88 - в зеленой зонах

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Студенты и ординаторы Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) работают в медицинских учреждениях, которые принимают пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"Студенты и ординаторы ДГМУ работают в красной и зеленой зонах медицинских учреждений республики, оказывающих помощь больным COVID-19. Всего в медицинских организациях Дагестана на сегодняшний день работает 45 ординаторов, 135 студентов в красной и 88 - в зеленой зонах (еще 58 ожидают трудоустройства в красную зону, 15 - находятся в резерве).132 волонтера работают в кол-центрах дагестанского Центра медицины катастроф, Минздрава Дагестана, управления Роспотребнадзора по Дагестану, а также проекта "Мы вместе"; оказывают консультационную поддержку населения по вопросам организации медицинской помощи; проводят практическую подготовку по предупреждению завоза и распространения инфекции в нашем регионе", - сообщили в вузе.

В пресс-службе университета рассказали, что вуз посетил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Как отмечается, он осмотрел учебно-лабораторные корпуса университета, аккредитационно-симуляционный центр, анатомический музей, спортивный комплекс и другие подразделения вуза.

"Были отмечены широкие возможности аккредитационно-симуляционного центра для проведения учебной практики. С начала эпидемии здесь проводятся тренинги как дистанционные, так и очные (малыми группами) по актуальным на сегодняшний день направлениям: меры собственной и противоэпидемической защиты; особенности ИВЛ у пациентов с коронавирусной пневмонией, мастер-классы по анестезиологии и реаниматологии", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, институтом дополнительного профессионального образования ДГМУ организовано обучение по программам диагностики, лечения и профилактики коронавируса для широкого круга специалистов, которые привлечены или находятся в резерве для оказания помощи этой категории больных, сообщили в вузе.

Ранее в вузе сообщали, что руководство ДГМУ инициировало формирование фонда поддержки студентов и ординаторов, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, сообщалось, что вуз предложит индивидуальное обучение работающим в больницах студентам.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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