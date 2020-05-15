Почти 100 студентов-медиков в Чечне будут оказывать помощь зараженным коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 15 мая. /ТАСС/. Помощь зараженным коронавирусом в Чечне будут оказывать 90 студентов и ординаторов медицинского института Чеченского государственного университета. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Сегодня 90 студентов вольются в систему здравоохранения, в этот сложный период, когда мы боремся с новой коронавирусной инфекцией. Мы все понимаем, что ни одна система здравоохранения не была готова к такой ситуации по кадровому составу, нет такого количества инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов", - сообщил Сулейманов.

По словам директора медицинского института Хизира Батаева, желающих оказать помощь среди студентов-медиков еще больше, но не у всех есть аккредитация. "В основном они работают на станции скорой медицинской помощи и в стационарах. Через неделю также 120 студентов пятого курса лечебного дела и педиатрии поступят на производственную практику по месту жительства", - рассказал Батаев.

В Чеченской Республике подтвержден 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, 464 человека выздоровели, девять умерли, в том числе один врач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.