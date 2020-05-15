Участники благотворительного проекта восстановят 20 воинских захоронений в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Участники благотворительного проекта фонда "Чистая память" в Ставрополе намерены восстановить и отреставрировать более 20 захоронений участников Великой Отечественной войны летом 2020 года. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"К 9 мая <…> были восстановлены первые захоронения участников Великой Отечественной войны: гвардии полковника Чеперина Александра Степановича и гвардии капитана Саблина Георгия Викторовича. В ближайшее время планируется восстановить и отреставрировать еще более 20 захоронений. Приоритет отдается тем объектам, которые находятся в аварийном состоянии, и тем, о восстановлении которых попросили родственники", - говорится в сообщении.

Александр Чеперин до войны служил в Ленинградском военном округе в кавалерийских частях, с марта 1943 года воевал на Центральном, Степном, Западном, Белорусском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Георгий Саблин был призван в армию 1 января 1942 года, служил начальником военно-почтовой станции в рядах 55-й гвардейской стрелковой дивизии.

Впервые акция по приведению в порядок воинских захоронений "Чистая память" прошла в Ставрополе весной 2019 года. В 2020 году по инициативе главы города был создан одноименный благотворительный фонд. Работу по сохранению памяти поддержали меценаты, администрация города, сотрудники краевого следственного управления.

В первую очередь, участники проекта проводят работу на Даниловском кладбище в Ставрополе, где захоронены более 18 тыс. человек, в том числе 11 тыс. участников Кавказской и Первой мировой войн, а также более 2,5 тыс. участников Великой Отечественной войны.

В рамках проекта в городе создается единый реестр захоронений, проводится акция "Чистая память", во время которой в уборке воинских захоронений принимают участие школьники, трудовые коллективы и другие жители города. Акция будет продолжена после завершения режима самоизоляции в крае, который продлен до 24 июня 2020 года.