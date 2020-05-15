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В Пермском крае на борьбу с борщевиком потратят более 62 млн рублей

В регионе около 35 тыс. га земли поражено ядовитым растением

ПЕРМЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края предоставят муниципалитетам субсидии на борьбу с борщевиком Сосновского. В 2020 году на эти цели выделено более 24,5 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона

"Субсидии будут предоставлены 33 муниципальным образованиям в 2020 году в сумме 24 518 418 рублей, в 2021 году - 21 678 167 рублей, в 2022 году - 16 828 461 рублей", - отмечается в сообщении.

Выбор муниципалитетов происходил на конкурсной основе. По данным Минсельхозпрода, работы начнутся в июне, уничтожать борщевик будут химическим и механическим способами, безопасными для людей и животных. Обработка будет проходить вдоль дорог, на пустырях и в других местах. В 2020 году должны убрать 1,47 га, в 2021 - 1,3 га и более 1 га в 2022 году.

Общая площадь поражения ядовитым растением в Пермском крае составляет около 35 тыс. га. В 2019 году власти региона разработали программу борьбы с борщевиком, ее реализация запланирована на несколько лет, так как запасы семян в почве могут прорастать более семи лет.

Главная опасность для человека от контакта с борщевиком - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.

 

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РоссияПермский край
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