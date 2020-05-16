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Развитие Дальнего Востока

Главная автомагистраль Сахалина перейдет в федеральную собственность в 2021 году

Это позволит заасфальтировать 280 из 738 км дороги Южно-Сахалинск - Оха

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Автодорога Южно-Сахалинск - Оха, соединяющая юг и север Сахалина, получит статус федеральной с начала 2021 года. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Дорога Южно-Сахалинск - Оха будет передана в федеральную собственность 1 января 2021 года в соответствии с вышедшим на этой неделе постановлением правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

Передача трассы в федеральную собственность позволит заасфальтировать ее в ускоренные сроки - до 2024 года. Сейчас без асфальта остаются 280 км трассы. Ее общая длина составляет 738 км. Стоимость проводимых работ может составить 28 млрд рублей, финансирование будет вестись за счет федерального бюджета.

Трасса Южно-Сахалинск - Оха - главная автомагистраль Сахалина, которая проходит через весь остров с юга на север и соединяет большую часть муниципалитетов. Многие ее участки являются единственной дорогой между районами и не имеют путей объезда. Работы по реконструкции и модернизации трассы ведутся уже сейчас, но за счет областного бюджета. Планируется, что в 2021 и 2022 годах на автомагистраль из федерального бюджета на первоначальном этапе совокупно выделят более 13 млрд рублей.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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