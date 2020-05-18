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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии более 4,6 тыс. семей получат по 5 кг мяса в рамках благотворительной акции

Акция проводится в преддверии праздника Ураза-байрам при участии Национального фонда развития Ингушетии

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Республиканскую благотворительная акцию, в рамках которой более 4,6 тыс. малоимущих семей получат продуктовую помощь, проведут в Ингушетии, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.

В конце апреля по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова была проведена четырехдневная благотворительная акция, во время которой более 5,5 тыс. малоимущих семей получили продуктовые наборы. К благотворительному марафону также подключились предприниматели, спортсмены, деятели культуры и неравнодушные жители республики.

"В рамках второго этапа республиканской благотворительной акции по поручению главы республики более 4,6 тыс. семей получат продуктовую помощь в виде мяса крупного рогатого скота. Акция проводится в преддверии праздника Ураза-байрам при участии Национального фонда развития Ингушетии для поддержки жителей республики в период пандемии", - сказал Мархиев.

По его словам, акция продлится пять дней. В раздаче мяса принимают участие сотрудники комитета, а также волонтеры региона.

"Помощь будет направлена многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам, списки которых нам предоставлены имамами и администрациями населенных пунктов. Каждая семья получит около 5 кг мяса, акция продлится с 18 по 22 мая 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее кабмин республики разработал пакет мер для поддержки населения в период пандемии, в частотности, для бизнесменов в регионе действуют налоговые каникулы, увеличены объемы доли закупок у субъектов МСП до 30%, предусмотрена докапитализация регионального фонда. В части поддержки рынка труда, в республике намерены проводить курсы профессионального допобучения и опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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