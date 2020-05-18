Муфтият Дагестана передал районной больнице медикаменты и денежные средства

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Представители муфтията Дагестана в священный для мусульман месяц Рамадан передали Тляратинской центральной районной больнице кислородный концентратор, медикаменты и денежные средства, сообщается в понедельник на сайте муфтията.

"Полномочный представитель муфтията Дагестана в Горном территориальном округе Хабиб Магомедов <...> посетил Тляратинскую центральную районную больницу в селении Тлярата. <...> Магомедов передал больнице от муфтията республики кислородный концентратор, который так необходим для больных пневмонией, вызванной осложнениями коронавирусной инфекции, также он передал врачам, которым в это нелегкое время приходиться работать на передовой, необходимые медикаменты", - говорится в сообщении.

Кроме того, медучреждению была оказана помощь на общую сумму более 250 тыс. рублей. Исполняющая обязанности главного врача Айшат Алиева поблагодарила муфтият Дагестана за внимание и поддержку, оказанные врачам и больнице.

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Муфтият республики также предоставил здание медресе в Уцункульском районе для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.