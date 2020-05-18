Памятник архитектуры в Дербенте после реконструкции превратят в ТРЦ

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Здание пассажа в Дербенте, которое является памятником архитектуры регионального значения, реконструируют в 2020 году и откроют в нем торгово-развлекательный центр. Здесь появятся магазины с национальной одеждой и сладостями, сообщил ТАСС один из инвесторов проекта реконструкции, предприниматель Эльхан Наджафов.

"Около 30 лет здание - памятник архитектуры республиканского значения - просто стояло, в нем ничего не происходило, оно было в заброшенном состоянии. Сейчас там проводится полная реконструкция с заменой всех коммуникаций. Заменили кровлю, сделали усиление конструкций, полностью заменили электропроводку. После реконструкции здесь будет торгово-развлекательный центр, максимально ориентированный на туристов ", - сказал Наджафов.

По его словам, работы по реконструкции были начаты в январе, завершить их планируется летом 2020 года. "Сейчас работы ведутся, хотя есть проблемы, в частности, с поставками [из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции], на завершение нужно порядка двух месяцев", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в администрации Дербента, решение о реконструкции здания пассажа, построенного в 1927 году, было принято после встречи главы администрации Хизри Абакарова с собственниками. "В здании воссоздадут восточную атмосферу крытого рынка. Здесь будет несколько павильонов с национальной одеждой, традиционными сладостями, специями и т. д. Придя сюда, туристы смогут окунуться в ни с чем не сравнимую атмосферу восточного базара", - рассказала представитель администрации.

Здание расположено в переулке Казем-Бека, где в конце прошлого года был открыт пешеходный бульвар. Как уточнили в городской администрации, здание примечательно, в том числе и своим фасадом. "Фасад выделяется своим оформлением, соединяющим разные стили, украшен арабской надписью и датой "1927", - отметили в пресс-службе.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.