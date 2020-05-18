{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медикам Ставрополья выплатили больше 150 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19

В регионе помощь пациентам с коронавирусом оказывают более 1,1 тыс. врачей, более 3,9 средних и свыше 340 младших медицинских сотрудников

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья перечислили более 150 млн рублей в качестве дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Все деньги перечислены полностью, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Общий объем выплат в крае уже составил свыше 150 млн рублей. Средства переведены медицинским сотрудникам. Остатков средств на эти цели на счетах лечебных организаций в настоящее время нет", - говорится в сообщении.

Ранее на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе помощь пациентам с коронавирусом оказывают более 1,1 тыс. врачей, более 3,9 средних и свыше 340 младших медицинских сотрудников. Руководителям муниципальных образований края поручено держать ситуацию с выплатами на личном контроле.

"Нужно и знать, и понимать, что происходит в лечебных учреждениях на вашей территории, в каких условиях работают люди, какая требуется помощь. Необходимо держать это на контроле, реагировать на все обращения людей и при необходимости исправлять несправедливость", - цитирует пресс-служба Владимирова.

На Ставрополье с начала пандемии зарегистрировано 1530 случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, 28 человек умерли.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Муфтий Северного Кавказа призвал воздержаться от массового празднования Ураза-байрама
Мечети в республике будут закрыты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС