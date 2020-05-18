Медикам Ставрополья выплатили больше 150 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья перечислили более 150 млн рублей в качестве дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Все деньги перечислены полностью, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Общий объем выплат в крае уже составил свыше 150 млн рублей. Средства переведены медицинским сотрудникам. Остатков средств на эти цели на счетах лечебных организаций в настоящее время нет", - говорится в сообщении.

Ранее на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе помощь пациентам с коронавирусом оказывают более 1,1 тыс. врачей, более 3,9 средних и свыше 340 младших медицинских сотрудников. Руководителям муниципальных образований края поручено держать ситуацию с выплатами на личном контроле.

"Нужно и знать, и понимать, что происходит в лечебных учреждениях на вашей территории, в каких условиях работают люди, какая требуется помощь. Необходимо держать это на контроле, реагировать на все обращения людей и при необходимости исправлять несправедливость", - цитирует пресс-служба Владимирова.

На Ставрополье с начала пандемии зарегистрировано 1530 случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, 28 человек умерли.