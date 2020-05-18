Ученые МЧС назвали регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Осложнение паводковой обстановки прогнозируется в ряде регионов России в ближайшую наделю, об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

"Сохраняется вероятность повышения уровней воды в бассейнах рек Кама и Ветлуга Пермского края с высокой вероятностью подтопления территорий и участков дорог, расположенных в пониженных местах. На территории Свердловской области в городских округах Серовский и Гаринский прогнозируется подтопление придомовых территорий и автомобильных дорог от разлива малых рек", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.

Сложная обстановка будет складываться в Коми, в пригородах Сыктывкара и в поймах рек Вычегда и Ухта. В Новгородской области в результате разлива реки Мста и в Архангельской области в бассейне реки Пинеги возможно подтопление деревень, расположенных на пойменных участках. В Сибири на территории Омской области возможны подтопления локального характера частных домов из-за отсутствия либо захламленности дренажных систем. "На Дальнем Востоке из-за вскрытие Колымы у города Среднеколымска 20-22 мая прогнозируется подтопление жилых домов", - уточняется в сообщении.

Также в южных регионах Приволжья, Сибири и Дальнего Востока ожидается высокий, а местами и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности в лесах. На востоке Красноярского края прогнозируется дефицит осадков. Сильный ветер до 21 м/ с возможен на юге Якутии и северо-западе Амурской области, на востоке Бурятии, западе Забайкальского края и на юге Иркутской области.