Фонд Кадырова окажет продовольственную помощь более чем 10 тыс. семей Палестины

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова проводит благотворительную акцию "Разговение постящегося" в Палестине. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Более 10 тыс. нуждающихся палестинских семей получат продовольственную помощь. На данный момент волонтеры уже получили продовольствие от РОФ и приступили к его распределению. Тысячи семей получили возможность совершить полноценное разговение в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан. Акция проводится при активном содействии Фонда помощи при президенте Палестины Махмуда Аббаса", - написал Кадыров.

Фонд Кадырова также выделит 250 млн рублей для малоимущих и остронуждающихся семей Чеченской Республики в месяц рамадан. Также им будут закуплены наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни, которые могут лечиться дома.

Пост в рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время суток от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.