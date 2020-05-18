{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд Кадырова окажет продовольственную помощь более чем 10 тыс. семей Палестины

Фонд Кадырова также выделит 250 млн рублей для малоимущих и нуждающихся семей республики в месяц рамадан

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова проводит благотворительную акцию "Разговение постящегося" в Палестине. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Более 10 тыс. нуждающихся палестинских семей получат продовольственную помощь. На данный момент волонтеры уже получили продовольствие от РОФ и приступили к его распределению. Тысячи семей получили возможность совершить полноценное разговение в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан. Акция проводится при активном содействии Фонда помощи при президенте Палестины Махмуда Аббаса", - написал Кадыров.

Фонд Кадырова также выделит 250 млн рублей для малоимущих и остронуждающихся семей Чеченской Республики в месяц рамадан. Также им будут закуплены наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни, которые могут лечиться дома.

Пост в рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время суток от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичПалестинаРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Муфтият Дагестана передал нуждающимся жителям Бабаюртовского района 20 т продуктов
Муфтият республики также выплатил долги тех, кто был вынужден взять в долг в магазинах села Туршунай продукты в режиме самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС