Инфекция у новорожденного с коронавирусом в Северной Осетии прошла бессимптомно

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Инфекция у родившегося с коронавирусом младенца в Северной Осетии протекала без симптомов, в настоящее время три теста дали отрицательный результат. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Накануне стало известно, что в Северной Осетии женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас мама и ребенок находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи.

"Ребенок родился 17 апреля, у матери был коронавирус, у него тоже, у младенца инфекция протекала без симптомов. Пять дней они находились в республиканской детской больнице во Владикавказе, после их выписали, и они находились под наблюдением врачей. Сейчас три теста подряд показали отрицательные результаты", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что это был единственный в республике случай заражения младенца коронавирусом.

В регионе зафиксировано 2242 случая заражения коронавирусом. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1041 человек находится на амбулаторном лечении, 136 - в больницах, 1050 выздоровели, 15 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1752 человека.