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В населенных пунктах в дельте Северной Двины ожидаются подтопления

По словам специалистов, уровень воды в реке повысится из-за сильного ветра со стороны Белого моря

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Подтопления территорий ожидаются в населенных пунктах дельты Северной Двины, в том числе в Архангельске, с 20 по 24 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Роман Ершов.

"На 20-24 мая прогнозируется усиление ветра северо-западного и северо-восточного направлений, в связи с чем в дельте Северной Двины будет наблюдаться нагонное явление (нагон воды со стороны Белого моря - прим. ТАСС), ожидаются высокие уровни воды. В зону подтопления могут попасть практически все деревни в дельте Северной Двины, особенно их низинные участки, а также остров Краснофлотский в Архангельске", - сказал Ершов.

Из-за интенсивного позднего таяния снегов и сильных дождей в сочетании со второй волной паводка уровень воды в дельте Северной Двины остается высоким. При ветре с моря, как пояснил Ершов, он может значительно подняться.

В Архангельской области на 18 мая остаются подтопленными 23 населенных пункта в 11 районах.

Теги
РоссияАрхангельская область
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