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В Кисловодске начали ремонтировать мемориал "Журавли" на средства курортного сбора

Стоимость работ составит 117 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Ремонтные работы за счет средств, полученных от уплаты курортного сбора, начались на мемориале "Журавли" в Кисловодске (Ставропольский край), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Мы начали ремонт мемориала "Журавли" за счет средств курортного сбора. На проектно-сметную документацию в 2019 году было направлено 2,6 млн рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту комплекса - 117 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на эти средства обновят сам памятник, отреставрируют мемориальную стену, а также благоустроят близлежащую территорию. "Уже и памятник требует обновления - есть проблемы, - и мемориальные доски. В целом композиционная канва будет сохранена, но при этом добавятся современные элементы благоустройства - озеленение, освещение, плиточное покрытие", - отметили в пресс-службе.

Мемориал "Журавли" находится недалеко от Свято-Никольского собора, в Кольцовском сквере Кисловодска. Он был установлен в 1978 году в честь жителей города, ушедших в годы Великой Отечественной войны на фронт. Авторами монумента являются скульпторы братья Роберман, архитектор - К. И. Валяровский. Памятник представляет собой обелиск высотою 12 метров с тремя летящими журавлями, у подножья обелиска находится фигура женщины. Ее прообразом стала жительница Кисловодска, участница ВОВ, работавшая в кисловодском госпитале №2048, Леонила Дмитриевна Хроленко.

На мемориале горит вечный огонь. Позже возле монумента воздвигнута Стена памяти. На ней выбито более 5,5 тыс. фамилий не вернувшихся с войны кисловодчан.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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