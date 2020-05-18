Муфтият Дагестана передал нуждающимся жителям Бабаюртовского района 20 т продуктов

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Представители муфтията Дагестана в священный для мусульман месяц Рамадан передали 20 т продуктов нуждающимся жителям Бабаюртовского района, сообщается на сайте муфтията региона.

"20 т продуктов на сумму порядка 650 тыс. рублей. Это очередная помощь, оказанная муфтиятом Дагестана нуждающимся Бабаюртовского района. Поддержка была оказана в рамках акции "Продукты в каждый дом" благотворительного фонда "Инсан", в которой принял участие полпред муфтията Республики Дагестан в Северном территориальном округе Ильяс Умалатов", - говорится в сообщении.

Помимо 20 т продуктов, которые были распределены среди малоимущих жителей муниципалитета, представители муфтията оказали помощь тем, кто был вынужден взять в долг в магазинах села Туршунай все самое необходимое в режиме самоизоляции. "Их долги также были выплачены", - отмечается на сайте.

Полпред муфтията республики посетил село Хамаматюрт, где местные жители организовали фонд для оказания помощи людям. "Фонду также была оказана помощь как продуктовыми наборами, так и денежными средствами для их дальнейшего распределения среди остро нуждающихся жителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представители муфтията Дагестана в священный для мусульман месяц Рамадан передали Тляратинской центральной районной больнице кислородный концентратор, медикаменты и денежные средства. Кроме того, муфтият предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Муфтият республики также предоставил здание медресе в Уцункульском районе для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.