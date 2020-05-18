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Занятия вейкбордом возобновят в Железноводске после благоустройства Курортного озера

После благоустройства на озере появится пляж

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Площадку для занятия экстремальным водным видом спорта - вейкбордом восстановят после благоустройства Курортного озера в Железноводске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

Курортное озеро начали благоустраивать в Железноводске в 2020 году. На реконструкцию водоема выделено более 120 млн рублей. В озере на протяжении последних 20 лет запрещено купаться, благоустройство же позволит организовать полноценный пляж.

"Вейкбордисты региона снова будут собираться в Железноводске после ремонта Курортного озера. После окончания благоустройства декоративного водоема площадку для занятия экстремальным водным видом спорта восстановят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вейкбординг появился на Курортном озере около пяти лет назад и пользуется популярностью у жителей и туристов.

"Мы усилим меры безопасности (раньше спасателей было мало и не действовала спасательная башня, теперь все будет налажено - прим. ТАСС) и создадим комфортные условия для спортсменов, которые приезжают к нам тренироваться. Уверен, что уровень благоустройства нашего озера позволит нам в перспективных планах проводить в Железноводске соревнования по этому виду спорту", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, расстояние от берега до берега озера составляет более 200 метров в длину и более 100 метров в ширину. Вейкбординг сочетает в себе элементы акробатики, воднолыжный слалом и прыжки.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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