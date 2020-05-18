Авиацию привлекут к созданию искусственных осадков на Ставрополье для борьбы с засухой

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены привлечь авиацию для работы по образованию искусственного дождя над наиболее пострадавшими от засухи территориями. Из краевого бюджета на эти цели направят 40 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

Ранее в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Зерновые культуры были повреждены из-за засухи, которая сохранялась в крае с осени 2019 года. Глава Ставрополья сообщал, что потери урожая зерновых могут составить порядка 20%.

"Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию (Москва), которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 млн рублей. Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 млн га в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - говорится в сообщении.

Для образования дождей в облаках будут распылять специальные реагенты. "Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30% сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий", - поясняется в сообщении.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га.