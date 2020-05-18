{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиацию привлекут к созданию искусственных осадков на Ставрополье для борьбы с засухой

Из краевого бюджета на эти цели выделят 40 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены привлечь авиацию для работы по образованию искусственного дождя над наиболее пострадавшими от засухи территориями. Из краевого бюджета на эти цели направят 40 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

Ранее в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Зерновые культуры были повреждены из-за засухи, которая сохранялась в крае с осени 2019 года. Глава Ставрополья сообщал, что потери урожая зерновых могут составить порядка 20%.

"Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию (Москва), которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 млн рублей. Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 млн га в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - говорится в сообщении.

Для образования дождей в облаках будут распылять специальные реагенты. "Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30% сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий", - поясняется в сообщении.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Чебоксарах до конца года отремонтируют более 13 км автодорог
На замену асфальтового покрытия и благоустройство улиц потратят 1,2 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС