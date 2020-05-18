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Более 10 тыс. продуктовых наборов раздали нуждающимся семьям в Дербенте

В администрации города отметили, что большую помощь в этом оказали меценаты, которые пожертвовали финансовые средства и волонтеры, развозившие каждый день коробки с продовольствием

ДЕРБЕНТ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. наборов с продуктами раздали нуждающимся семьям в Дербенте в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В священный для всех мусульман месяц Рамадан в Дербенте была организована раздача продуктовых наборов нуждающимся. В Дербенте было роздано более 10 тыс. коробок с продуктами. Эта помощь была очень кстати для многих, кто в связи с ограничениями из-за объявленного режима самоизоляции оказался без средств к существованию", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что большую помощь в этом оказали меценаты, которые пожертвовали финансовые средства, волонтеры, развозившие каждый день коробки с продовольствием, работники продуктового магазина и склада.

Как отмечается, прием заявок от населения продолжается и после того, как закончатся все продуктовые наборы. В пресс-службе рассказали, что формируются еще 3 тыс. коробок для жителей города. "Так как нуждающихся, которые все еще стоят в очереди на доставку, очень много, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов принял решение перечислить 50 млн рублей для помощи жителям Дербента, большая часть этих средств пойдет на продуктовые наборы", - уточняется в сообщении.

Помимо этих средств, Керимов также пожертвовал деньги на продуктовую помощь многим дагестанским фондам, которые организовали доставку нуждающимся жителям городов и районов республики через мечети, рассказали в пресс-службе.

"Для нас такая масштабная гуманитарная акция была новым опытом, поэтому иногда возникали задержки, не всегда помощь приходила оперативно. Сейчас, с учетом наших наработок, мы приняли решение развозить продуктовые наборы не с одного склада, а организовать их в разных районах Дербента и оттуда уже производить развоз. Также в каждой зоне будут свои телефоны горячей линии, так работа пойдет быстрее и слаженнее. Номера телефонов мы сообщим позже", - приводит пресс-служба слова главы Дербента Хизри Абакарова.

Ранее сообщалось, что представители муфтията Дагестана передали 20 т продуктов нуждающимся жителям Бабаюртовского района, сообщается на сайте муфтията региона. Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

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